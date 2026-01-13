Три фирми в конкуренция да доставят телескопи и вътрешен планетариум за обсерваторията в Благоевград

Три фирми подадоха оферти за две обособени позиции по обществена поръчка за доставка, монтаж и инсталиране на вътрешен планетариум и доставка на четири броя телескопи за обсерваторията в Благоевград.

Конкурсна комисия отвори офертите на „Андромеда“ ООД, „ЕКБ Фотоника“ ООД и „Студио лайт“ ООД. Документите им ще бъдат разгледани по допустимост, след което ще се премине към отваряне на цени, а на следващ етап и сключване на договор/и с изпълнител/и.

Прогнозната стойност на поръчката е 67 784,69 евро без ДДС.

Планетариумът ще бъде с полусферичен купол с диаметър 4,2 метра, оборудван с цифрова прожекционна система с проектори, специализиран софтуер и многоканална озвучителна система. Предвидено е амфитеатрално разположение с минимум 10 ергономични места за посетители, което ще позволи провеждане на образователни и демонстрационни програми.

Телескопите ще служат за астрономически наблюдения и астрофотография, за визуални наблюдения на слънцето, както за наблюдение на различни небесни обекти.

Сградата на обсерваторията в Благоевград да бъде напълно обновена.

Ще бъде осигурена достъпна среда с обновена екопътека. Предвидено е засаждане на нова декоративна растителност и изграждане на енергийно ефективно осветление с фотоволтаично захранване. Проектът включва и изграждане на амфитеатрална сцена за образователни и културни събития на открито.

Реализирането на дейностите ще допринесе за модернизиране на туристическата инфраструктура, създаване на нови възможности за отдих и обучение и утвърждаване на Благоевград като център за научен и екологичен туризъм в трансграничния регион.

Обновяването на обсерваторията се извършва по проект „Интегрирани туристически дейности в трансграничния регион Благоевград – Делчево“ (CrossTourAct), Договор за субсидия №РД-02-29-314 от 01.04.2025г., финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП „България – Северна Македония 2021 – 2027“, Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“.

Строежът на сградата на Обсерваторията започва през 1932 година на доброволен принцип и труд на жители на Благоевград. До началото на седемдесетте години тя се ползва за „Ловен дом“ на местното ловно-рибарско дружество „Сокол“, което е осигурило и финансирането на строежа. В този период сградата се превръща в любимо място за отдих на жителите.

През 1971 година започва преустройването на сградата, по време на което местния учител по физика и математика Андрей Китанов, заедно със съмишленици и астрономически клуб „Канопус“, инициира и създава астрономическа обсерватория.

Сградата се превръща в обучителен център, в който се изнасят лекции и извършват наблюдения, а на мястото на кулата се поставя отварящ се купол.

Повече за обществената поръчка за доставка, монтаж и инсталиране на вътрешен планетариум и доставка на четири броя телескопи за обсерваторията в Благоевград можете да намерите на https://app.eop.bg/today/549018.