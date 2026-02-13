Три фирми в конкуренция да изградят велоалея от Банско до Разлог за 730 хил. евро

Три фирми подадоха документи за участие в обществената поръчка, обявена от община Банско за издграждането на велоалея, свързваща курортния град с Разлог. Претенденти за апетитната поръчка на стойност 736 130,16 евро са благоевградската фирма „Грома Холд” ЕООД, разложката „Миле Инженеринг” ЕООД и дружеството от Банско „Авон-5” ООД.

Планираната велоалея ще започва от края на урбанизираната зона на Банско и ще достигне до землищната граница на Разлог, преминавайки покрай популярния голф комплекс между двата града. Трасето ще бъде двупосочно с габарит 2,50 метра, осигуряващ безопасно разминаване на велосипедистите. Въпреки че теренът не е напълно равен, максималният наклон от 7,39% няма да затруднява колоездачите, включително любителите на активния спорт.

Проектът обхваща цялостно изграждане на велоалея и пътен достъп по протежение на съществуващ път. Трасето ще бъде с дължина около 3600 метра, при обща площ приблизително 39 600 кв.м.

Проектът е изготвен за средна скорост на движение 30 км/ч, като предвижда ясна и последователна организация на движението. Пътните знаци ще бъдат изработени от светлоотразително фолио, монтирани на метални стълбове с антикорозионна защита. Ще бъдат поставени знаци за предупреждение и забрана на достъпа на моторни превозни средства до велоалеята.

Върху настилката на велоалеята ще бъде положена термопластична маркировка, изобразяваща велосипед и стрелка за посоката на движение, както и бяла боя с перли, устойчива на атмосферни условия и UV лъчи

За обекта е изготвен и одобрен ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура. Трасето преминава през два поземлени имота, за които е извършена промяна на предназначението на земята. Имотите са с ново трайно предназначение „територия на транспорта“.

Всички дейности ще се реализират в границите на общински имоти, без засягане на частни терени и без необходимост от отчуждителни процедури, пише в техническата спецификация на обществената поръчка. Общият срок за изпълнение на проекта не трябва да надвишава 240 календарни дни след подписването на протокола за откриване на строителна площадка.

Предстои от община Банско да отворят ценовите оферти на фирмите, подали документи за участие в процедурата.

ВАСИЛЕНА ПЕТРОВА