ТРОГАТЕЛЕН ЖЕСТ! 5-кратният №1 К. Илиев предложи на съотборника си Л. Бакалски да разделят наградата за най-добър спортист на Благоевград през 2025 г.

С трогателен жест завърши церемонията „Спортист на годината“ в Благоевград, изпълнила до краен предел зала „Пейо Яворов“. Минута след като бе обявен за №1 в класацията за 5-и пореден път, световният шампион по таекуон-до Кирил Илиев взе микрофона и поиска да раздели наградата със съотборника си в националния тим и „Фолкън“ Любомир Бакалски, също носител на златен медал в спаринга от първенството на планетата в Йезоло (Ит).

К. Илиев и Л. Бакалски



„В залата има един човек, който е пример за всички в клуба, той е готов винаги да помогне и да се раздаде до последно за отбора. Това е Любомир Бакалски“, заяви К. Илиев и прегърна братски втория в категория „Мъже и жени“ за 2025 г.

Любимият спортист на благоевградчани Д. Узунов Снежана Вълкова Вл. Николов и европейският шампион по самбо за 1982 г. Ив. Парасков



Иначе тържеството започна по традиция с музикално изпълнение на благоевградския Биг Бенд, след което Константина Димитрова от НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ изправи на крака залата с държавния химн. На първия ред седнаха кметът Методи Байкушев, зам. областният управител Христо Ангелов, председателят на ОбС – Благоевград Антоанета Богданова, специалният гост на събитието и шеф на волейболния „Левски“ Владимир Николов, президентът на българската федерация по таекуон-до (версия ITF) Марио Богданов, председателят на родната федерация по адаптивна физическа активност Слав Петков, преподавателите в ЮЗУ „Н. Рилски“ доц. Даниела Томова и доц. Даниела Лекина… След приветственото слово на М. Байкушев награди получиха 68 деца, държавни шампиони до 14 г. После водещите Силвия Домозетска и Слави Илиева поканиха Вл. Николов да връчи призовете „Треньор №1“ на Софка Арабаджиева, извела хандбалните надежди на „Интер“ до титлата при 12-годишните момчета, и на Радослав Креснички, под чието ръководство жените на „Спортика“ заслужиха сребърни медали в елита. Бившият волейболен национал награди и най-добрият отбор на годината „Интер“ (U12), съставен от Йордан Георгиев, Георги Тричков, Иван Стойков, Николай Петровалиев, Георги Махлелийски, Боян Карасански, Радослав Дилов, Петър Кацарски, Ники Петров, Божидар Попов, Кристиян Мавродиев, Алекс Воденичаров, Мартин Благов, Димитър Попгеоргиев и Лъчезар Йомов. Владо Николов остана на сцената и за да уважи носителя на „Феърплей“ – футболистката на „Спортика“ с над 500 мача в досегашната си кариера Вени-Дона Сърбинска.

Отборът на годината „Интер“ с треньорите си С. Арабаджиева и Д. Попгеоргиева

Голямата десетка с кмета М. Байкушев



Аплодисментите на публиката получиха и наградените от зам. кмета Боряна Шалявска спортисти в неравностойно положение Райна Стоянова и Анжела Секулова от „Достоен живот“ и Илинка Пупева и Любомир Траянов от „Пирин спорт 2013“. В категория „Заслужил деятел на спорта“ бе отличена дългогодишната служителка в администрацията на футболен клуб „Пирин“ Снежана Вълкова, която прие приза си от ръцете на зам. кмета Станислав Кимчев. Той повтори упражнението и в кат. „Спорт с кауза“, където отличието бе за организатора на турнири по минифутбол Славчо Иванов. Зам. кметът Ася Иванова награди номинираните в кат. „Юноши и девойки до 18 г.“ Божидара Борисова (плуване, №10), Любомир Станоев (спортна гимнастика, №9), Валери Тодоров (бокс, №8), Ирен Давидкова (артистично плуване, №7), Йоан Паланкалиев (самбо, №6) и Данаил Милчев (ММА, БЖЖ, №5), а зам. областният Хр. Ангелов връчи призовете на Мартин Стоилов (ММА, бокс, №4), Ивайло Пирински (плуване, №3), Нели Тодорова (таекуон-до, №2) и Наско Миков (спортна гимнастика, №1).

Ив. Пирински, Д. Милчев, М. Стоилов и Н. Миков

Р. Стоянова, А. Секулова, Ил. Пупева и Л. Траянов, току-що са наградени от Б. Шалявска Б. Борисова с грациите на „Пирин“ И. Давидкова, Т. Корчева и В. Стоинкова



Градоначалникът приветства победителя в онлайн анкетата „Любим спортист на Благоевград“, световния шампион по канадска борба за младежи до 21 г., Денис Узунов. След това Ст. Кимчев започна награждаването в кат. „Мъже и жени“ с Васил Стоянов (мотокрос, №10), Мартин Мишев (спортна гимнастика, №9) и Николай Митов (бойно самбо, №8), А. Богданова пое щафетата с Денис Узунов (канадска борба, №7), председателя на клуб „Любчо Солачки“ Антон Гръчки, който замести отсъстващата Никол Стоименова (спортна гимнастика, №6), Михайло Волков (ММА, №5) и Валерия Андреева (бокс, №4), а за финалната права отново в действие влезе М. Байкушев, с когото се здрависаха таекуон-до националите Николай Петков (№3), Любомир Бакалски (№2) и Кирил Илиев (№1). За настроението на присъстващите с изпълненията си се погрижиха гимнастиците със синдром на Даун Емилиян Костадинов и Пламен Грозданов, КСТ „Импулс“, КХГ “Пирин Благоевград 2011“, „Арт енд денс студио“, танцово студио „Дежа вю“ и танцова формация „Астра“.

ИВАН ДЕЛЧЕВ