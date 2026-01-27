Тройна скачачка на „Джордан“ грабна титлата с последния опит и разплака сребърната медалистка от Ямбол

Състезателката на „Джордан“ (Бл) Даная Борисова спечели титлата в тройния скок от националния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 18 г., който се проведе в столичната зала „Фестивална“. Възпитаничката на треньора Йордан Янев грабна златото с последния си опит, постигайки 11.79 метра и разплака сребърната медалистка Сияна Стоянова от „Радио 999“ (Ям), която водеше с 11.70 м и вече се виждаше на върха на почетната стълбичка. С бронза се окичи надеждата на „Локомотив“ (Пд) Мария Николова с 11.58. Пето място зае Владимира Андреева от „Джордан“ с 11.09, а десета остана съекипничката й Полина Ганчова (10.00 м), но тя е с близо 3 г. по-малка от конкурентките си и разполага с достатъчно време да атакува челото в тази възрастова група. Д. Борисова имаше шанс да атакува призовите позиции и в сектора за дълъг скок, ала остана далече от личния си рекорд и не можа да стигне до финала.

Благоевградчанката лети към златото Й. Янев опита да успокои разочарованата девойка от Ямбол в зала „Фестивална“ С. Стоянова, Д. Борисова и М. Николова след награждаването

„Зимните месеци са ни голям проблем и нарушават подготовката на децата, защото нямаме добри условия на закрито в спортния интернат. На този фон златото на Даная е сериозен успех. По друг начин стоят нещата, когато имаме възможност да излезем на пистата в двора. В този ред на мисли, усилията ни са насочени към летния шампионат, където очаквам по-добро представяне. Докато награждавах медалистките в тройния скок, момичето от Ямбол се разплака заради изпуснатата победа. Опитах се да я успокоя, че такива неща се случват в спорта и разказах как миналия сезон същото стана с наша състезателка“, коментира благоевградският специалист Й. Янев, който е осми във финала на дълъг скок от Олимпийските игри в Москва-80.

ИВАН ДЕЛЧЕВ