Тропическият островен рай на един професор от Китай – благоевградчанина Димитър Владиков

„В Тайван съм в момента, обичам да си почивам тук – казва Димитър. – Връщам се в Китай, за да посрещна с приятели Китайската нова година. После летя към остров Бали, където съм си уговорил срещи с българи“.

И тази зима Димитър Владиков използва дългата си ваканция като университетски преподавател в Китай, за да пътува до родния Благоевград, където всяка година уважава рождения ден на майка си на 31 януари. А после отпрашва по следите на голямата си страст – да посещава острови.

Той е един от най-успешните университетски преподаватели зад граница, но това далеч не е всичко. Животът на този весел, забавен и самоиронизиращ се 46-годишен мъж е изтъкан от контрапункти.

Той е адвокат по инвестиционно право, преподавател по различни дисциплини в Хуанджоу и Шанхай, основател и първи директор на българското училище в Шанхай, автор на 8 книги… Освен това е 6-кратен шампион на България по таекуон-до, треньор по кикбокс и муай тай на китайци, авантюрист, пътешественик и луда глава.

Една жестока лична трагедия го запраща на другия край на света. Скоротечен рак отнема голямата му любов – съпругата му Мария. Макар да е много успешен юрисконсулт в Агенцията по инвестиции, сериозно се замисля да замине за чужбина, да се откъсне от местата, които го свързват с трагедията. Има амбицията да продължи успешната си кариера като юрист.

„Желанието беше да изляза не само от България, но и от Европа, колкото се може по-далече – казва той. – Подадох 50-60 CV-та, но отвсякъде ми писаха, че не се интересуват от моето европейско право“. Спира се на 3 оферти. От САЩ – работа като фитнес инструктор, от Катар – пак за спорт. Единственото предложение за университетски преподавател идва от Китай с готов договор, който го чака само да подпише. И вече 10 години Димитър Владиков е там, пише BG VOICE.

В азиатската страна той пристига след солидно образование: английска гимназия в Благоевград и „Право“ и „Българска филология“ в Югозападния университет в Благоевград, като второто завършва с отличие.

През годините в Китай е преподавал „Международно търговско право“, „Бизнес английски“, „Публична реч“ и „Международна логистика“ в Хуанджоу и Шанхай. Сега преподава „Бизнес комуникации“ в бизнес колежа в Хуанджоу, където са му предложили по-добри условия от тези в университетите в Шанхай. Димитър дори се е преместил да живее от Шанхай в Хуанджоу – най-хубавия туристически град с мек климат. Той е и една от 5-те бивши столици на Китай, а също и градът на милиардерите. Петима от най-богатите хора в страната живеят там.

Като преподавател Димитър Владиков е взискателен. Твърди, че е непреклонен пред смелите ухажвания на студентките. „Виж, връзки с преподавателки може“, шегува се той. Тази зимна сесия пак е писал двойки. „След мен обаче асистентът ми китаец ги пусна на поправителната сесия“, смее се професорът.

През 2019-а е приет с пълна стипендия за докторантура в катедра „Медии и комуникации“ на университета „Джаотонг“ в Шанхай, който е на 60-о място сред 100-те най-добри университета в света. Разбира, че не може да бъде с виза и като докторант, и като преподавател. А като преподавател ще получава 5 пъти повече. „Не държа на титлата „доктор“, така че избрах работата в университет“, споделя той.

Развил е докторантурата си в книга-учебник. Темата е национално брандиране, или как може една малка държава като България да стане по-популярна и да се конкурира с големите сили като Щатите, Русия, Китай.

Един от многото таланти на професор Дими, както с любов го наричат китайските студенти, е да бъде сладкодумен лектор, събеседник и разказвач. Осемте му книги са във всички жанрове – разкази, учебници, роман и пътеписи, на български и английски.

Сезонът на тестовете, с „помощничка“ – котката му Кошка

Последната му книга – Islets of Heaven („Райските острови“) е с пътеписи от 16 острова и е двуезична – на английски и български. „Знаех, че във варианта английски и китайски щеше да е в огромен тираж в Amazon, но реших книгата да бъде двуезична – на английски и български, като подарък за рождения ден на майка ми“, споделя той.

Книгата е много близка на сърцето му, защото отразява голяма негова страст – да „колекционира“ тропически острови. Към тях потегля на почивка, когато започнат дългите му ваканции като университетски преподавател и след като е изпитал 300-400 студенти и се чувства „изстискан като лимон“, с пресипнал от говорене глас.

Сезонът на тестовете, с „помощничка“ – котката му Кошка

„Защо острови? Защото от дете ми се иска да съм повече на топло. Израснах в Благоевград, в подножието на Рила и Пирин, зимите там бяха доста студени. Затова сега от 8 години, от 2016-а, прекарвам отпуските си на екзотични острови. Просто сбъднах една от детските ми мечти – да си карам зимата на топло“, споделя той.

От Китай му е много лесно да лети до която и да било екзотична дестинация, тъй като има много директни полети. „Качваш се на самолета и след час, час и половина си където пожелаеш в тропиците около Екватора“, казва той.

Влязох в тази зала през 1993 г. и винаги, когато съм в Благоевград, с удоволствие тренирам в нея. 30 години TKD ITF club Falcon. Само „Пирин” – Благоевград Когато изпиташ 400 студенти за 4 дни сесия!!!

Колкото по-див и забутан е островът, толкова по-добре за него. „Предпочитам такива тихи места, нали 10 месеца в годината съм обкръжен от студенти, постоянно говоря, плащат ми, за да говоря, и когато си почивам, искам да не се налага да бърборя постоянно“, споделя Димитър.

Зима е!

„Не било интересно по плажовете? Ама как да не е интересно, супер е – смее се той. – Пред теб океанът, спокойствие. Запалиш една пуричка, пийнеш си коктейлчето…“. Но задължително съчетава почивката си с тренировки, за да поддържа форма, защото е и треньор по кикбокс и муай тай.

Пътешествията му далеч не са само „размазване по плажовете и баровете“. От 16 до 24 февруари ще е на остров Пукет – „Перлата на Адаманско море“, на много интензивен тренировъчен лагер. Сутрин тренира много рано, преди жегите, храни се здравословно, после плаж и отново 4 часа тренировки с боксовите ръкавици и спаринги с местни състезатели по муай тай. После тайландски масаж.

Със спорта има интересни преживявания навсякъде – в Патая и Банкок, в Саня, Пукет. Едно от най-любопитните пътувания е до Джеджу – най-големия остров край бреговете на Южна Корея – „Островът на любовта“. Основната му забележителност е „Паркът на любовта“, с еротични скулптури, излезли сякаш от „Кама Сутра“. Голи мъже и жени в различни пози, и всичко представено много натурално. „За туристите е по-голяма атракция от вулкана Фукушима, който също е на острова“, смее се Димитър.

„Джеджу е една от основните точки на южнокорейската K-Pop култура, която подлуди света. Там може да срещнеш много високи и слаби момчета, обезкосмени, гримирани, с червило, с прически“, разказва той. От Джеджу лесно може да се стигне до остров Окинава в Япония, с уникален плаж, на който вместо пясък има съвсем мънички морски звезди.

В Тайланд много му харесва остров Патая. Там е най-големият парк на тигрите и едно от любимите му занимания е да ги гали и да храни малко тигърче с биберон. В Патая е видял и Светилището на истината, където бездетни жени се молят за деца. „В този будистки храм всичко е направено от дърво, няма метал и камъни. Впечатляващо“, казва той.

Любим му е китайският остров Хайнан, където ходи често. Много гъсто населен, цял Китай е там на почивка. Но той намира място без тълпа от туристи. От едната страна е Южнокитайско море, от другата – джунгла.

„Беше толкова гъсто населен с палми, други дървета и тропически растения, че решихме с двама приятели да вървим пеша – от плажа до върха на един хълм в джунглата. И лееекичко така се поизгубихме, защото там няма покритие на джиесемите, ориентираш се само по едни пътеки. Вървим ние, вървим, около нас – змии, маймуни, разни отровни паяци. Но поддържаме весело настроение. Като стигнахме върха, видяхме статуя на дракон… Почувствахме се като покорители на острова“, разказва той.

Най-отдалечен от България остров, който е посетил, е Уайкики на Хаваите. „Там имат много интересни обичаи с танци, даже правят и като нашите нестинарки – танцуват върху огън или въглени“, споделя Димитър.

„Не съм си и помислял да спирам да обикалям по острови. Бях до началото на февруари в София, точно когато заваля сняг и имаше студ. Още в самолета за Тайван се съблякох по къси панталони и все едно си отивам вкъщи, на топло, на 30 градуса“, смее се Димитър.

Приключенецът е посетил над 40 страни, но островите си остават голямата му любов и страст. Планира и втора книга на тема „Райските острови“ и сега трупа впечатления. Обмисля дали да я издаде и на китайски. От София през Истанбул е кацнал в Тайпе, оттам в Тайнан. Връща се, за да посрещне Китайската нова година – Годината на дракона. После лети към остров Пукет, където очаква с нетърпение срещите с вдъхновяващи българи.

След Благоевград Шанхай е градът, в който мога да кажа, че съм си у дома

Шанхай е визитната картичка на Китай – всичко хубаво и ново се появява и показва първо в този град. В ролята на наш гид е д-р Димитър Владиков – бивш преподавател в университета „Джаотонг“ в Шанхай, пише sanusetsalvus.com.

– Г-н Владиков, като се каже космополитен град, се сещате повече за Шанхай или за… Виена?

– Шанхай. За мен това е столицата на света. Имам чувството, че се влюбих в този град от момента, в който стъпих на летището за пръв път през 2012, и тази любов продължава. Ако правим съпоставка с Виена, мога само да цитирам Алеко Константинов, който сравнява „Рингщрасе“ с изящна мраморна красавица, докато Шанхай е град, който никога не спи.

– Какво му е суперското на Шанхай?

– Шанхай е визитната картичка на Китай – всичко хубаво и ново се появява и показва първо в този град. Той не е и никога не е бил столица, но подобно на Ню Йорк – това е финансовото сърце на страната, икономически и културен център, който привлича като магнит инвеститори, туристи и всеки открива нещо различно в него. Не познавам човек, който е посетил Шанхай и не е останал очарован от града.

– Като дойдат български приятели/роднини, кои места първо им показвате?

– За да се добие представа от Шанхай, има нужда да се остане поне една седмица в него. И всеки ден да се посещават различни места и маршрути, защото градът е много голям. Ако трябва да спомена някои „задължителни“ места, то това са: финансовият квартал Лу Джиа Дзуй, търговските улици Хуай хай роуд и Нанджин роуд, запазените къщички в Тиан Дзъ Фан и Шин Тиан Ди, храмовете ДжинАн и Нефритения Буда, бившата Френска концесия и квартала Шу Джиа Хуй, където са така наречените кули – червила (the lipstick towers of Xujiahui), парковете и градините Ю юан, крайбрежната улица Уайтан (the Bund), Телевизионната кула „Перлата на Ориента“, втората най-висока сграда в света – Шанхай тауър, и много други места.

– Какви митове за Шанхай бихте развенчали?

– Веднага се сещам за една сентенция, че шанхайци били надути хора и гледали с пренебрежение на другите китайци и на чужденците. Това определено е мит, аз не съм срещал подобно отношение. Друг подобен мит е, че в града е трудно да се шофира. Не е така, дори напротив – приятно е да се шофира, особено в кв. Пудонг, където има нови, големи булеварди.

– Като чуя Шанхай, първо се сещам за филма „Шанхай експрес”. А Вие?

– Ако говорим за филми, веднага се сещам за първата сцена от „Индиана Джоунс и Храма на обречените“ – Шанхай през 1935 г., когато е бил център на културния, бохемски и светски живот в Азия. Друг интересен филм е Shanghai Calling от 2012 г. – много приятна любовна история за двама души, които се срещат един друг в този град. В последно време свързвам града с един от елитните университети, в които имах удоволствието да преподавам – университета „ДжаоТонг“. Знаете ли, сега, като се замисля, живял съм в Шанхай повече години, отколкото съм живял в София, така че след Благоевград Шанхай е градът, в който мога да кажа, че съм си „у дома“.

– Българите, които живеят и работят в Шанхай, къде обичат да ходят?

– Българите в Шанхай е деликатна тема, защото има една група в китайския Фейсбук, където дискусиите са на интелектуалното и комуникационно ниво на това да се обсъди някоя рецепта или откъде да се купи дадена подправка. Много ниско като изказ на общуване и като тематика. Затова и аз не съм много активен в тази група, а отделно през коментарите там прозира завист, че някой е успял в определена професионална област, изкарал е парички или има хубава работа в града.

От друга страна обаче, преди време имахме една групичка българи, с които играехме белот – това бяха хора, завършили Харвард и други елитни университети, успели да се реализират като мениджъри в големи международни компании и общуването с тях беше много приятно. Имаме и група на хората с име Димитър и там сме аз, Д. Москов, Д. Янчев и още няколко Митковци. По едно време излизахме 5-6 човека с това име и като се запознае някоя китайка с нас, не можеше да повярва, че всички се казваме Дими.

– Какво да хапнем и къде да отидем непременно?

– Моят съвет е – опитайте всичко шанхайско, няма да съжалявате! Може да започнете с джао дзъ, шин зиан, след това супа с глава от риба, жабешка яхния, барбекю по шанхайски и техните сухи сладки за десерт.

– Какво бихте казали в заключение?

– Шанхай е бил и е много интернационален град. Аз се интересувам от историята на града и само допреди 150 години това е било малко рибарско селище. Но след 1900 г. градът придобива специален статут със суверенни права на френската, немска, американска и английска общност. Те изграждат модерния център на Шанхай и сградите, които могат да се видят и разпознаят като знакови в централната част. В един от парковете още могат да се забележат табели, на които пише: „Забранено за кучета и китайци“, тоест, в центъра на града се е влизало със специален паспорт. Поради пандемията в последните години много чужденци напуснаха града, но от тази година се забелязва обратната тенденция – нова вълна експати идват в Шанхай.

„Да си любим професор на студентите гали егото, освен това е прекрасно, че са старателни на лекциите ми“, споделя благоевградчанинът Димитър Владиков. На другия край на света, в далечен Шанхай и Ханджоу, този нетрадиционен български професор с бицепси като на бодибилдър е истинска екзотика за азиатците и страст за дамите. Истерията сред китайките се разраства.

„Виж какво ми пишат“ – показва ми той чат в телефона си, изобилстващ от пламенни послания на английски: „Обичам теее“, „Липсваш миии“, „Хайде да се видим“. Професор Дими, както го наричат с любов в Китай, обаче е категоричен: „Мога да бъда приятел на студентите си извън лекциите, да се събираме, да си говорим на различни теми, но…”.

Роден е в Плевен, но израства в Благоевград, където минават университетските му години и среща голямата любов на живота си. Отличник е, но и буйно дете. Изключват го от училище заради едно кроше. Като отличник един повтаряч постоянно го тормози да преписва от него, като му лепи на гърба листчета с обиди. На Митко му кипва и го фрасва в лицето и му чупи зъб. От малък се захласва по съдебните криминалета и мечтае един ден да бъде като смелите и борбени адвокати в тях. Завършва гимназия с английски в Благоевград и „Право” и „Българска филология” в Югозападния университет, като втората специалност – с отличие. Жени се по любов за своята единствена Мария, двамата живеят щастливо… Докато й откриват агресивно протичащ рак през юни 2014-а, а през юли нея вече я няма. Митко е съкрушен, дори му минават мисли за самоубийство. Есента, като се стяга малко, решава да замине колкото е възможно по-далече.

Сплотяване на колектива

Колебаех се дали да напиша какво мисля за българския щанд на Шанхайския международен импорт панаир, но като българин и преподавател по маркетинг не се стърпях и ще си кажа мнението.

Първото, което прави впечатление, е, че България няма свой щанд. Българските стоки са представени в един ъгъл на щанда на продуктите от Централна и Източна Европа. Хайде, това е разбираемо – няма кой да извади 150 000 лв. за собствен щанд, ще споделяме с комшиите, нали сме си наши хора.

Влизаш в щанда и на мястото, определено за български стоки, виждаш една вдигната на кашони маса, върху която е метната червена черга с шевици.

Идейно, а?! Върху чергата – бутилки с розова вода. УАУ! Около и под чергата – бутилки с розова вода и крем за ръце. Малко встрани са натрупани кашони със сапуни, течни сапуни, кремове за ръце и шампоани. Това представлява България за китайците тази година. Санитарните продукти с аромат на роза и кисело мляко.

Китайците знаят много малко неща за България. Но те ходят на такива изложения и продуктите, които страните показват на тях, изграждат мнението за самите държави, т.нар. Nation Branding. Тази година азиатците ще се приберат по домовете си и ще разказват, че българите, като се къпят, се мият с шампоани с вкус на кисело мляко и ръцете им миришат на крем от рози.

loading...





Коментар с Facebook