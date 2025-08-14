Трудностите най-накрая свършват за тези 3 зодии след 14 август 2025

След 14 август 2025 г. трудните времена най-накрая ще свършат за три зодиакални знака, благодарение на транзитната Луна в квадратура с Плутон. Знаем, че всеки път, когато имаме транзит на Плутон, нещо е на път да се промени. По време на този транзит на Луната в квадратура с Плутон, тази промяна ще ви отведе директно до другата страна. С други думи, до края на деня ще сте преодолели каквото и да е, което нарушава живота ви в момента.

За три зодиакални знака 14 август предлага освобождаване от стреса, натрупаното напрежение и всички психически проблеми, на които сте се подлагали. Важното сега, по време на Луната в квадратура с Плутон, е да видите колко добре се справяте и да продължите напред с усилия и самочувствие.

Рак

Напоследък преживяхте много, Раци. Този квадрат с Плутон може да събуди някои стари спомени или чувства, които сте смятали, че сте погребали, което не е особено приятно. Въпреки това, трябва да преминете през тях, за да стигнете до другата страна, което е точно посоката, на която се насочвате.

На 14 август най-накрая ще видите, че това, което ви е тежало, вече не е част от това, което сте. Променили сте се и вече не се идентифицирате с всички неща, които са правили живота ви толкова труден.

Може би сте надраснали страха си. Може би наистина е имало срок на годност през цялото време. Сега го виждате и правите стъпките към душевния мир. Трансформиращата енергия на Плутон е с вас през цялото време.

Лъв

Дори вие, Лъвове, имате своите граници, което предполага, че може би прекалявате с нещо и сега чувствате болката от всички тези усилия. Чудесно е, че сте способни да раздвижите толкова много енергия; обаче, по време на транзита на Луната в квадратура с Плутон, може да почувствате леко прегаряне.

14 август ви представя ново мислене и може би не е такова, за което сте били подготвени. Хубавото е, че тъй като не сте го очаквали, това действа като тласък за вас да направите някои строги промени в живота си.

Може да се чувствате обременени от отговорност и това може да е решението за вас по отношение на осъществяването на голяма промяна. Вие не сте отговорни за всичко и ще го разберете.

Риби

В живота ви, Риби, емоциите винаги са на ръба, което понякога може да бъде истинско препятствие, като се има предвид, че бихте искали малко почивка в емоционалното влакче на ужасите. Плутон, колкото и да е странно, има успокояващ ефект върху вас. Това е денят, в който си позволявате да се отпуснете.

Започнали сте да забелязвате, че поемате всички тези отговорности и задължения, без да е нужно да сте до половината от тях. Може би това е въпрос на контрол, Риби. Не вярвате, че другите могат да се справят с работата толкова добре, колкото вас. И все пак, на този ден, 14 август, ги оставяте да опитат и изглежда, че могат да се справят отлично. Време е за почивка!





