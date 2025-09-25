Трудова борса провеждат днес в Перник

Обща трудова борса ще се проведе днес в Перник. Участие в нея са потвърдили както местни, така и фирми от Дупница и София. Борсата отваря врати в 10.00 ч. в сградата на Общинския младежки дом. Работните места, за които ще могат да кандидатстват търсещите работа перничани, са в сферите на производство на фармацевтични и козметични продукти, на електрически съоръжения, морско и предпазно оборудване, на метални конструкции и текстилни изделия.

Ще се предлага работа и в областта на кредитирането, търговията и на отбраната и сигурността. Борсата ще предостави възможност за директен контакт с работодателите, като на място търсещите работа ще могат да се запознаят с актуалните свободни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да осъществят директни интервюта с представители на фирмите.





