Трудова злополука в цех в с. Левуново: Санданчанин е със срязани пръсти на ръката

На 02.10.2025 г. около 11:45 часа в РУ-Сандански е получено съобщение от ФСМП-Сандански за оказана медицинска помощ на мъж със срязани пръсти на ръката. От полицейските служители е установено, че пострадалият е 50-годишен мъж от гр. Сандански, който по време на работа с дърообработваща машина в цех, находящ се в бившия стопански двор на с. Левуново е срязал сухожилия на три от пръстите на ръката си. За случая са уведомени дирекция „Инспекция по труда“-Благоевград и компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.