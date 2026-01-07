Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че временното правителство на Венецуела ще достави до 50 млн. барела петрол на САЩ и приходите ще бъдат контролирани от него.

„Временните власти във Венецуела ще предадат между 30 и 50 милиона барела висококачествен, санкциониран петрол. Той ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен, за да се гарантира, че ще се използват за народа на Венецуела и САЩ“, написа Тръмп в платформата си Truth Social, предава БГНЕС.

Американски законодатели реагираха със загриженост по отношение на действията на Тръмп.

„Не мисля, че нито американският, нито венецуелският народ реално ще се възползват от тези пари“, заяви Джейк Очинклос, член на Камарата на представителите на Кънектикът

Венецуела притежава около 1/5 от доказаните световни запаси от суров петрол – най-големите в света, възлизащи на 303 милиарда барела.

„Ще изпратим нашите най-големи американски петролни компании – най-големите в света – да инвестират милиарди долари“, заяви Тръмп.



Макар някои експерти да очакват това да окаже ефект върху цените на горивата, 30 до 50 милиона барела петрол не са значително количество в глобален мащаб. Само през последния месец Съединените щати са изразходвали над 20 милиона барела дневно. Затова, според анализаторите, дори ако има леко понижение на цените на петрола, американските потребители едва ли ще усетят осезаем спад.

Седмица на траур във Венецуела

На този фон временният лидер на Венецуела Делси Родригес обяви седмица на траур за хората, загинали при американската атака за залавяне и екстрадиране на Николас Мадуро в събота.

„Реших да обявя седем дни траур в чест и слава на младите хора, жените и мъжете, които загубиха живота си, защитавайки Венецуела и президента Мадуро“, заяви Родригес по държавната телевизия.

Куба и Венецуела съобщиха, че 55 техни военнослужещи са загинали, а главният прокурор на Венецуела говори за „десетки“ цивилни и военни жертви.

Освен това Родригес назначи бивш директор на централната банка на най-високия икономически пост в кабинета си, който тя самата заемаше до свалянето на Мадуро от власт.

Родригес избра Калисто Ортега Санчес, който ръководеше централната банка на Венецуела от 2018 до 2025 г. и има опит в петролната индустрия.

Заместник-президент от 2018 г., Делси Родригес се счита за човек, помогнал на страната да излезе от дълбока икономическа криза с облекчаване на валутния контрол и позволяване на доларизация на икономиката. Тя работи под зоркия поглед на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че ще си съдейства с нея, ако се подчинява, и че иска „пълен достъп“ до венецуелския петрол.