Тръмп: До две седмици ще има яснота дали е възможен мир между Украйна и Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви , че до две седмици ще има яснота дали е възможен напредък в опитите му да спре инвазията на Русия в Украйна и отново повдигна въпроса за налагане на санкции на Москва, предаде „Ройтерс“.

„Никак не съм доволен„, каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет по повод перспективите за постигане на мир.

Преди една седмица американският президент проведе разговори в Аляска с руския си колега Владимир Путин, но засега не успява да го убеди да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски.

„Виждам там една голяма омраза. Ще видим обаче какво ще се случи. Смятам, че до две седмици ще сме наясно, какво да предприемем“, каза Тръмп.

Тръмп посочи, че тогава ще реши дали да наложи „тежки санкции“, или да не прави нищо и да каже: „Спорът си е ваш“.

Тръмп подчерта, че не е доволен от факта, че Русия е нанесла удар по американски завод в Украйна, и че като цяло е „недоволен“ от продължаването на войната, предаде „Франс прес“.

„Не съм доволен от това и не съм доволен от всичко, свързано с войната“, отговори президентът на САЩ, запитан руския удар, който нанесе тежки щети на американско предприятие в град Мукачево, в западната част на Украйна, предаде БТА.





