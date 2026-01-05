Тръмп: ЕС знае, че САЩ трябва да притежават Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори на борда на Air Force One по време на пътуването си от Мар-а-Лаго до Вашингтон. Той отказа да обсъжда подробно Гренландия, но заяви, че въпросът ще бъде разгледан отново скоро.

„Ще се занимаваме с Гренландия след около два месеца“, каза Тръмп и добави: „Нека поговорим за Гренландия след 20 дни.“

Тръмп отново свърза Гренландия с националната сигурност на САЩ, като отбеляза: „Имаме нужда от Гренландия за националната сигурност.“

Той заяви, че Русия и Китай имат присъствие на острова и че Дания не може да се справи със ситуацията.

Той също така каза, че Европейският съюз признава ролята на САЩ, като повтори: „Европейският съюз има нужда от нас, за да го има, и те го знаят.“

През декември американският президент заяви, че Съединените щати се нуждаят от контрол над Гренландия, за да гарантират националната си сигурност.

Както властите на Дания, така и лидерите на Гренландия многократно са заявявали, че островът няма да стане част от САЩ.

Гренландия е бивша датска колония с население от около 57 000 души.

Островът има право да обяви независимост съгласно споразумение от 2009 г.

Властите в Гренландия обаче не се решават на тази стъпка, защото са силно зависими от риболова и датските субсидии.

Дания – съюзник на САЩ в НАТО, и Гренландия обявиха, че островът не се продава.

В първите месеци след завръщането си в Белия дом Доналд Тръмп многократно призоваваше за юрисдикция на САЩ над Гренландия, като не изключи употребата на военна сила, за да поеме контрол над стратегическия арктически остров.

Стратегическото положение на острова между Европа и Северна Америка го прави ключов обект за американската система за балистична противоракетна отбрана, докато минералните ѝ богатства засилиха интереса на САЩ към намаляване на зависимостта от китайския износ. news.bg