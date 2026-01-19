Тръмп е поканил Путин в Съвета за мир за Ивицата Газа

Кремъл съобщи, че руският президент Владимир Путин е бил поканен в Съвета за мир за Газа, предвиден в плана на президента на САЩ Доналд Тръмп. Москва проучва предложението и се надява на контакти във връзка с него с Вашингтон, предава БТА.

Съветът за мир за Ивицата Газа е нов международен орган, иницииран от бившия президент на САЩ Доналд Тръмп като част от втората фаза на мирния му план за този регион. Той цели трайно прекратяване на конфликта между Израел и палестински групи, разоръжаване на „Хамас“ и възстановяване на анклава. Предвидено е Съветът да надзирава преходен комитет, стабилизационните и възстановителни усилия в Газа, а Тръмп предлага различни държави и лидери да се присъединят към него.

Страните, които се съгласяват да участват, са Казахстан и Виетнам. Покани са изпратени до около 60 държави, но повечето все още не са потвърдили. Предвижда се финансов принос от около 1 млрд. долара за постоянно членство, като структурата остава в процес на уточнение. Същевременно инициативата среща частична критика и е обект на международни дискусии относно легитимността и ролята на различни държави в процеса на управление и стабилизиране на Ивицата Газа.