Тръмп е против плана на Зеленски: „Няма нужда да залавяме Путин“

Американският президент Доналд Тръмп отхвърли идеята да нареди мисия за залавяне на руския президент Владимир Путин, след като украинският президент Володимир Зеленски намекна за такава възможност след успешната американска операция, която арестува венецуелския лидер Николас Мадуро.

Тръмп в интервю пред Fox News заяви: „Не мисля, че това ще е необходимо. Винаги съм имал отлични отношения с него (Путин). Много съм разочарован.“

Коментарът дойде на фона на застой в преговорите за мир и засилени руски атаки срещу Украйна, включително използването на хиперзвукова ракета срещу западния град Лвов на 9 януари.

Тръмп изрази нарастващо разочарование, че конфликтът в Украйна се оказва по-труден за решаване, въпреки обещанията му да сложи бърз край на войната. Той посочи, че през последния месец Русия е загубила хиляди войници и че икономиката ѝ страда.

Зеленски беше намекнал, че ако диктатори като Мадуро могат да бъдат залавяни по този начин, „Съединените щати знаят какво трябва да се направи след това“. Това обаче е останало без подкрепа от страна на Тръмп.

Междувременно Русия обвини Украйна в опит за удар срещу резиденцията на Путин, но украински и американски разузнавателни източници определиха това като фалшива претенция, с която Москва се опитва да оправдае по-нататъшни атаки и да саботира мирния процес.