Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция, дни след като американски войници плениха и отведоха в Ню Йорк венецуелския му колега Николас Мадуро, за да бъде съден по обвинения в наркотероризъм.

„Такава операция ми звучи добре“, каза Тръмп на борда на самолета си Air Force 1. Той се аргументира с думите: „Колумбия, подобно на съседна Венецуела, също е много болна и е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати“.

„Той обаче няма да го прави много дълго“, добави Тръмп, имайки предвид своя колумбийски колега Густаво Петро.

Президентът на латиноамериканската страна, който е представител на левицата, отхвърли обвиненията и критиките, отправени по негов адрес от американския президент.

„Името ми не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп“, обърна се колумбийският президент към американския си колега в социалната мрежа X.

Петро освен това разкритикува американската военна операция преди два дни. „Без правно основание за предприемане на действия срещу суверенитета на Венецуела, арестът се превръща в отвличане“, написа още той.

Kато върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Колумбия, и винаги действайки под закрилата на Конституцията, аз наредих най-голямото изземване на кокаин в световната история. Спрях растежа на отглеждането на листа от кока и инициирах мащабна програма за доброволно заместване на културите от фермери, отглеждащи кока. Процесът обхвана 30 000 хектара кока и е моят основен приоритет като публична политика за заместване на културите; аз лично ръководя тази политика. По моя заповед ние превзехме Ел Платеадо, Каука, кокаиновия „Уолстрийт“, на който предишните правителства позволиха да процъфтява. Наредих бомбени атентати, спазвайки всички норми на хуманитарното право, което доведе до смъртта и залавянето на висши командири на въоръжени групировки, подчинени на трафика на наркотици. Тяхната тактика включва набиране на непълнолетни, за да защитят лидерите си от бомбардировки, написа още Петро.

Колумбия e ключов военен и икономически съюзник на САЩ в Латинска Америка, но отношенията им в сега са в най-ниската си точка.БТА