Тръмп заплаши Нигерия с военна интервенция заради убийства на християни

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Нигерия с военна интервенция от страна на Съединените щати заради, по думите му, „убийства на християни“, разказва CNN в свой репортаж. От своя страна, нигерийският президент заяви, че подобни твърдения не отразяват реалността и подчерта, че правителството му полага целенасочени усилия за защита на свободата на вероизповедание.

Коментарите на президента Тръмп, които представят Нигерия като антихристиянска, предизвикаха реакция от нигерийския президент. Той заяви, че това не отразява реалността в страната и подчерта, че правителството му полага целенасочени усилия, за да защити свободата на вероизповедание.

По темата се изказа и ръководителят на Световната търговска организация и бивш министър на финансите на Нигерия Нгози Оконджо-Иуеала. Тя каза: „Това е изключително сложен въпрос. Нигерия сама по себе си е много сложна страна. Ситуацията е трудна и трябва да бъде обмислена внимателно. В нея се преплитат религиозни проблеми и конфликти за ресурси. Поради тази причина е нужно по-задълбочено разбиране на случващото се“.

„Сложна“ със сигурност е думата, която най-добре описва проблема с несигурността и бунтовете в страната. Макар религията да е важна разделителна линия в Нигерия, тя не е основният двигател на насилието. Според експерти през последните години при атаките всъщност са убити повече мюсюлмани. Причината е, че групировки като „Боко Харам“ и други, свързани с „Ислямска държава“, действат главно в североизточната част на страната, която е населена предимно от мюсюлмани. За разлика от нея в югът преобладават основно християни. Ясно е обаче, че проблемът тук е многопластов, включва не само религията, но и конфликти за ресурси. Всичко това сочи, че географията и икономическите фактори са по-голям определящ елемент за това кой става жертва, отколкото религията, сочи CNN.

