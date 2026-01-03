Тръмп за залавянето на Мадуро: Гледах на живо, все едно бях на кино

„Преди седмица му казах да се предаде“, заяви американският президент

„Преди седмица на Николас Мадуро казах да се предаде“. Това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп пред „Fox News“ по повод операцията от тази нощ във Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро.

„САЩ ще бъдат „силно ангажирани“ в развитието на петролната индустрия на Венецуела. Трябваше да направим нещо много по-хирургично, много по-мощно“, казва още Тръмп.

„Гледах задържането му сякаш гледах телевизионно предаване Гледахме го в една стая и следихме всички аспекти“, добави той, без да уточнява кой друг е присъствал с него.

Николас Мадуро „беше на много добре охранявано място, като крепост“, добави американският президент. „Фактът, че никой не е убит, е невероятен“, каза той, добавяйки, че „двама мъже са ранени, но са се върнали и са в добро състояние“.

Тръмп разкри по повод военната операция срещу Венецуела, че е трябвало да се осъществи преди четири дни.

„САЩ бяха подготвени за втора вълна от удари срещу Венецуела, но това не беше необходимо“, добави той.

Доналд Тръмп твърди, че Николас Мадуро и съпругата му са на борда на американски военен кораб и ще бъдат съдени в Ню Йорк. Редактор: Габриела Павлова