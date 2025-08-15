Тръмп излетя към Аляска за срещата си с Путин 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е на път за Аляска, където ще се срещне с руския си колега Владимир Путин. Air Force One излетя за Анкъридж малко след 15:00 ч. българско време от военновъздушната база „Андрюс“ в щата Мериленд.

Полетът до базата Елмендорф–Ричардсън ще продължи около седем часа, предаде „Уолстрийт Джърнъл“.

Тръмп се придружава от държавния секретар Марко Рубио, министъра на финансите Скот Бесънт, министъра на търговията Хауърд Лътник, специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и директора на ЦРУ Джон Ратклиф, както и от други високопоставени сътрудници, съобщи Белият дом.

Срещата в Аляска трябва да започне около 22:00 ч. българско време. Най-напред е предвиден разговор на четири очи, с присъствието единствено на преводачи, след което към двамата президенти ще се присъединят и високопоставени членове на техните делегации. Разговорите ще бъдат последвани от съвместна пресконференция.

Източник:Би Би Си, БГНЕС






