Тръмп: Има разумен шанс за край на войната, Зеленски: Трябва да спрем Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна украинския си колега Володимир Зеленски с усмивка в Белия дом.

Двамата дадоха съвместна пресконференция:

„Има разумен шанс да спрем тази война. Това не е моята война, това е войната на Байдън. Има много жертви и от двете страни. Хората на Украйна страдат“, с тези думи Доналд Тръмп посрещна Зеленски.

„Смятам, че постигнахме голям прогрес. Имахме добра среща с президента на Русия и имам усещането, че ще излезе нещо добро от това. И днешната среща е особена важна. Имаме седемте големи лидери от Европа и ще се срещнем с тях веднага след това“, добави американският президент.

„Трябва да спрем тази война, да спрем Русия“, каза от своя страна Володимир Зеленски.





