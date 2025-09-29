Тръмп и Нетаняху се срещат в Белия дом

Американксият президент Доналд Тръмп ще посрещне министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху в Белия дом този следобед в среща, която може да се окаже ключова за двете страни, предава Sky News.

Израелският премиер използва речта си пред Общото събрание на ООН в петък (26 септември), за да отхвърли исканията за прекратяването на войната в Газа.

Въпреки това, напоследък Тръмп засилва натиска върху Нетаняху да прекрати конфликта, заявявайки пред репортери на британската медия в петък, че сключването на сделката може да се осъществи скоро.

В неделя (28 септември) Тръмп публикува в социалните мрежи публикация, в която казва: „Имаме реален шанс за величие в Близкия изток“.

„Всички сме съгласни с нещо специално, за първи път досега. Ще го направим!!!“, пише още Тръмп.

Срещата на лидерите се провежда на фона на нарастващото напрежение след удара на Израел срещу представители на Хамас в Катар – ключов съюзник на САЩ в Близкия изток.

Тръмп също така обеща да попречи на Израел да завземе Западния бряг, нещо, което Израел заплаши в отговор на нарастващия брой държави, признаващи палестинска държава.

