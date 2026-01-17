Тръмп обяви мита върху вноса от осем европейски държави, против анексирането на Гренландия

Доналд Тръмп обяви мита върху вноса от държави, които се обявяват против анексирането на Гренландия от САЩ. Американският президент написа, че от 1 февруари мита от 10% се налагат на Дания, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия, Норвегия, Швеция и Финландия. Митата ще бъдат увеличени до 25% на 1 юни, ако страните продължават да са против анексирането.

Увеличаването ще продължи, докато не се стигне до сделка за купуването на Гренландия. Не е ясно дали това означава, че Тръмп не възнамерява да я превземе с военна сила. Вариант, който президентът не изключваше досега.

Днес по улиците на Копенхаген и столицата на Гренландия имаше протести срещу опитите на Съединените щати да си присвоят острова.