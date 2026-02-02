Тръмп омаловажи предупреждението на Техеран срещу евентуална военна намеса на САЩ

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп омаловажи предупрежденията на Иран срещу американска военна намеса в страната. Той индиректно заплаши Ислямската република с война, след изказванията на аятолах Хаменей.



През уикенда върховният водач на Иран предупреди, че ако Вашингтон опита военна намеса в страната, това ще разпали война в целия регион.



От имението си във Флорида, Тръмп първо похвали качеството на военните сили, които Съединените щати трупат в Близкия изток. След това повтори, че Иран трябвало да сключи сделка, като не е ясно какво означава това.

„Разбира се, че той ще се изкаже така. Какво сте очаквали? Но ние имаме най-мощните кораби на света съвсем близо. До няколко дни, надявам се, ще имаме сделка. В противен случай, ще разберем дали е бил прав или не“, заяви американският президент Доналд Тръмп.

Изказванията му дойдоха след като генерали от Пентагона и армията на Израел имаха дълга среща в неделя. Спекулации твърдят, че може да са разработвали плановете за евентуална операция.

Nova