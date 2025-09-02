Тръмп определи Чикаго като най-опасния град в света

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп определи Чикаго като „най-лошия и най-опасен град в света, без съмнение“ поради нивото на престъпност.

„Най-малко 54 души бяха простреляни в Чикаго през уикенда, 8 души бяха убити. Последните два уикенда бяха подобни“, написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

„Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер се нуждае от помощ отчаяно, просто още не го знае. Ще реша проблема с престъпността бързо, точно както направих във Вашингтон. Чикаго ще бъде отново безопасен, и то скоро“, увери американският президент.

По-рано Тръмп предложи градове като Лос Анджелис, Ню Йорк, Чикаго и Балтимор да станат „зони без престъпност“ като Вашингтон, след като го постави под федерален контрол. След това той намекна, че Чикаго „ще бъде следващият“, който ще бъде направен безопасен.

В неделя кметът на Чикаго Брандън Джонсън подписа указ „за противодействие на репресиите“ на президента на САЩ Доналд Тръмп. Указът на Джонсън забранява на служителите на федералните правоохранителни органи да носят маски и да скриват лицата си.





