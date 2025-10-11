Тръмп оптимист за примирието в Газа

Очаква се американският президент Доналд Тръмп да пътува до Израел в неделя вечерта и да се обърне към Кнесета в Йерусалим в понеделник. Това съобщава NBC News, като цитира служител на Белия дом.

След това той ще пътува до Египет, за да участва в церемония по подписване на мирното споразумение за Газа, каза служителят. Тръмп планира да се срещне и с други световни лидери, докато е там, но тези подробности все още се уточняват.

На среща с репортери в Овалния кабинет Тръмп изрази оптимизъм относно прекратяването на огъня между Израел и Хамас. На въпрос за прекратяването на огъня, Тръмп каза: „Мисля, че ще се запази. Да, мисля, че ще се запази. Всички са уморени от боевете.“

Тръмп също е оптимист относно възстановяването на Газа.

„Газа ще бъде възстановена и там има някои много богати страни и ще е необходима малка част от тяхното богатство, за да се направи това, но мисля, че те искат да го направят“, каза той.

Служителят на Хамас Басем Наим благодари на Тръмп за ролята му в осигуряването на споразумение за прекратяване на огъня между групировката и Израел.

„Без личната намеса на президента Тръмп в този случай, не мисля, че би се стигнало до този край, до края на войната, каза Наим по време на интервю за Sky News. Затова, да, ние благодарим на президента Тръмп и личните му усилия да се намеси и да окаже натиск върху Израел да сложи край на това клане.“

На въпрос за плановете за временен надзорен орган в Газа, който би могъл да включва бившия премиер на Обединеното кралство Тони Блеър, Наим каза, че Блеър няма да бъде „добре дошъл или да бъде много положителен принос в този случай“.

„Все още помним ролята му в причиняването на убийствата на хиляди или милиони невинни цивилни в Афганистан, в Ирак, каза Наим. Спомняме си много добре.“

Високопоставен служител на Хамас, Муса Абу Марзук, заяви в интервю за Ал Джазира днес, че палестинският народ няма да бъде лишен от оръжия, защото е под израелска окупация. Той не обясни дали това е официалната позиция на групата.

Разоръжаването на Хамас е ключова част от мирния план, предложен от Тръмп, и вероятно ще бъде един от най-трудните за разрешаване въпроси в бъдещи преговори.

Марзук каза още, че Израел не е нарушил споразумението за прекратяване на огъня, но израелските военни все още контролират над 50% от територията на Газа и това няма да бъде приемливо в бъдеще.