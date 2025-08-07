Тръмп планира среща с Путин още следващата седмица

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че има „голяма вероятност“ да се срещне с руския си колега Владимир Путин и украинския – Володимир Зеленски още следващата седмица. Това изявление дойде след „много ползотворна“ среща между специалния пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф и руския президент в Кремъл.

На въпрос в Белия дом дали двамата лидери са се споразумели за такава среща на върха, Тръмп отговори, че има „много добри перспективи“, но не даде повече подробности.

Украинският президент разкри, че е провел разговор с Тръмп и европейски лидери след срещата на Уиткоф и Путин, която Москва също определи като „конструктивна“.

Крайният срок, даден от Тръмп на Русия да се съгласи на примирие в Украйна или да се изправи пред нови тежки санкции, е петък.

„Има много добри шансове да се срещнем. Все още не сме определили къде, но днес проведохме много ползотворни разговори с президента Путин. И има много добра възможност да достигнем края на този път. Той беше дълъг и продължава да е такъв, но има е възможно да имаме обща среща много скоро“, каза Тръмп.





