Тръмп покани Румен Радев да представлява България в Съвета за мир

Президентът в оставка Румен Радев получи писмо от американския си колега Доналд Тръмп, с което се отправя покана България да се присъедини към страните основателки на инициирания от Тръмп Съвет за мир. В писмото се посочва Радев да бъде представител на страната ни в бъдещата международна организация.

Създаването на Съвета за мир по инициатива на Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони.

В отговора си до президента на САЩ българският държавен глава в оставка подчертава значението на мирните инициативи на Доналд Тръмп за деескалацията на редица военни конфликти. Радев изразява надежда, че оказаната от Тръмп подкрепа за ролята на дипломацията ще доведе до постигането на устойчиви мирни решения в Газа и в глобален план. Радев откроява и признанието за родната дипломация с назначаването на български дипломат като Върховен представител за Газа в Съвета за мир.

В отговора си Радев прави преглед и на актуалната политическа обстановка в страната ни: подадени оставки от правителството след многохилядните протести в цялата страна и от самия него от президентския пост, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите. Румен Радев изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността.