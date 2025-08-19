Тръмп по Fox News: Зеленски трябва да бъде гъвкав в преговорите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори на живо по Fox News, за да предостави подробности от срещата си с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери. Той каза, че се е обадил на руския лидер Владимир Путин вчера и се надява, че поведението му „ще бъде добро“. Ако не, ще бъде „трудна ситуация“, добави Тръмп.

Той обясни, че се надява Зеленски „да направи това, което трябва“, но подчерта, че трябва да бъде „гъвкав“ и в преговорите.

Тръмп добави, че едва ли Зеленски и Путин някога ще бъдат „най-добри приятели“, но отбеляза, че двамата лидери са тези, които „трябва да диктуват решенията“.

На въпроса дали САЩ ще имат войски на място в Украйна като част от гаранциите за сигурност, Тръмп категорично заяви, че това няма да се случи. „Гарантирам“, казва той.

