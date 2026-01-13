Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранците да продължат протестите и заяви, че „помощта е на път“, но не съобщи повече подробности, предаде „Ройтерс“.

„Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ – ПРЕВЗЕМЕТЕ ВАШИТЕ ИНСТИТУЦИИ!!! Запомнете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена. Отмених всички срещи с ирански официални лица, докато безсмисленото убиване на протестиращи не СПРЕ. ПОМОЩТА Е НА ПЪТ. MIGA!!!“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social.