Тръмп се изложи в Уиндзор

Посещението на президента Доналд Тръмп в Обединеното кралство превърна официалния банкет в Уиндзор в тема номер едно – не само заради политическите послания, но и заради поведението, което медиите нарекоха „необичайно“ за подобен форум. Различни издания и потребители в социалните мрежи обърнаха внимание на няколко момента от визитата, които нарушават традиционните норми на дипломатическия етикет.



Най-широко коментирани бяха кадри и клипове, в които Тръмп сякаш не спазва протокол при срещите с кралското семейство. Британски журналисти отбелязаха „малки нарушения“ – твърде груби ръкостискания, ходене пред краля, а не до него, прегръдки и жестове към останалите членове на аристократичната фамилия, които традиционно се считат за неформални при среща с кралското семейство. Такива наблюдения бяха отразени в няколко британски медии, които отбелязаха, че някои гости са реагирали с учудване.



Най-спекулативният детайл в мрежата обаче засяга начина, по който Тръмп е консумирал храната си по време на вечерята – появиха се снимки и клипове, които го показват да дъвче шумно и дори да „мляска“ по време на реч на краля, след като по протокол, докато монархът говори, никой не бива да се храни. Те бързо обиколиха платформите и породиха вълна от присмех, а много британци нарекоха това поведение явно неуважение.



В същото време официалните коментари от двореца бяха умерени: в публичните им изявления отхвърлиха драматичните твърдения и припомниха, че държавните вечери са оформени според дипломатични стандарти, но не са „безгрешни“ по отношение на неформалните реакции на гостите. Медийните репортажи от мястото описаха по-скоро сцената като напрегната и наситена с политически тонове, отколкото като чисто протоколна катастрофа.Ретро.бг