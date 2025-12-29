Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният глава на Украйна Володимир Зеленски направиха изявление след срещата им в имението „Мар-а-Лаго“ във Флорида.

Тръмп заяви, че двамата са провели страхотен разговор, след което са говорили чрез видеоконферентна връзка и с европейски лидери. Тази комуникация също била страхотна.

„Обсъдихме много неща. Доближаваме се до сделка между Русия и Украйна“, заяви още Тръмп. Той обаче призна, че остават няколко въпроса за разрешаване, включително териториалните, но добави, че според него ще бъде намерен изход.

„Доближаваме се до споразумение по този въпрос. И това е голям напредък“, каза американският държавен глава по време на съвместната пресконференция със Зеленски.

Тръмп добави, че резултатът от руско-украинските разговори ще бъде известен след няколко седмици. Но макар да изрази увереност в хода на мирните преговори, подчерта, че разговорите остават изключително сложни и отказа да даде точен график за това кога те могат да бъдат завършени.

Президентът на САЩ също така предупреди, че може да възникнат неочаквани проблеми, които да попречат на цялото усилие. „Може да се случи нещо, за което не мислите, но е много важно и то да провали всичко. Преговорите бяха много трудни“, каза той.

Тръмп заяви още, че Русия ще помогне с възстановяването на Украйна. Той остави отворена вратата за пътуване до Украйна и изказване пред парламента ѝ, ако това ще помогне за сключването на мирно споразумение. Зеленски от своя страна увери колегата си, че е добре дошъл в родината му.

Украинският държавен глава на свой ред обяви, че през януари ще има среща с Тръмп и с европейските лидери. Той също подчерта, че териториалните въпроси при преговорите с Русия остават трудни и повтори позицията си, че казусът ще трябва да бъде решен от народа на Украйна. Президентът отбеляза, че до референдум може да се стигне по всеки пункт от мирния план – не само по този за териториите. Остави отворена и възможността за някакво участие на парламента в тази насока.

„Вие знаете каква е позицията ни. Трябва да уважаваме нашите закони и народ. Уважаваме и територията, която контролираме“, заяви Зеленски.

По време на съвместната пресконференция той увери, че с Тръмп са обсъдили всички аспекти на 20-точковия мирен план и подчерта, че е постигнато съгласие по 90% от съдържанието на споразумението.

„Ние сме съгласни, че гаранциите за сигурност са ключов момент за постигането на траен мир“, каза още Зеленски. Украинският лидер добави, че те са на 100% договорени, докато Тръмп отвърна, че са се разбрали за 95 на сто от тях.

Украинският държавен глава започна и завърши изказването си пред журналистите като благодари на американския си колега.

От своя страна, с пост в социалната мрежа Х, пратеникът на Путин Кирил Дмитриев също заяви, че светът оценява високо усилията на Тръмп и неговия екип за постигане на мир след разговорите със Зеленски.

