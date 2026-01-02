Тръмп: Ще се намесим, ако Иран продължи да потушава с насилие мирни протести

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че ако Иран продължи да стреля и да убива протестиращи, Съединените американски щати ще отидат да ги спасят. „Готови сме да действаме“, обяви държавният глава в публикация в социалната си платформа, предава БТА.

Разрастващите се протести, предизвикани от влошаващото се икономическо положение на Иран, вече са обхванали и селските райони на ислямската република, а броят на жертвите при сблъсъците е достигнал най-малко седем.

В понеделник, по време на срещата си с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в имението си във Флорида, Тръмп заяви, че би подкрепил нови американски удари срещу Иран, ако държавата от Близкия изток възобнови програмите си за балистични ракети или ядрени оръжия.

Иранският президент Масуд Пезешкиан на свой ред каза, че отговорът на Техеран на всяка агресия ще бъде „суров и разубеждаващ“.