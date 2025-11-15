Тръмп ще съди за между 1 и 5 млрд. долара Би Би Си заради манипулираната реч

Американският президент Доналд Тръмп не се отказва от спора си с британската обществена медия Би Би Си, въпреки полученото извинение. Той заяви, че вероятно ще внесе съдебен иск срещу медията следващата седмица заради монтажа на негова реч от 6 януари 2021 г., предшествала щурма на Капитолия.

„Ще ги съдим за между милиард и 5 милиарда долара, вероятно някъде следващата седмица. Промениха думите, излизащи от устата ми. Това е по-лошо от това, което CBS направи с Камала. Промениха отговора ѝ, но поне не го показаха да излиза от устата ѝ“, каза президентът Д.Тръмп

Миналата година, месец преди изборите, Би Би Си излъчи документален филм в „Панорама“, който включва откъс от речта на президента само час преди обявяването на изборната победа на бившия президент Джо Байдън от изборите през 2020 година и преди нападението срещу Капитолия на 6 януари.

Филмът, съчетава две части от изказването на президента и променя смисъла на казаното.

След критиките, генералният директор на Би Би Си Тим Дейви и главният изпълнителен директор на новините Дебора Търнес подадоха оставки.

От телевизията се извиниха и отбелязаха, че редакцията на документалния филм е създала „погрешното впечатление, че президентът Тръмп е отправил директен призив за насилствени действия“. От медията заявиха, че програмата от 2024 г. няма да бъде излъчвана отново, но искането на президента за обезщетение бе отхвърлено.

Сега президентът заяви, че само извинение не е достатъчно и ще се свърже с британския премиер Киър Стармър, за да обсъдят въпроса, защото според него „Много хора в Обединеното кралство са много ядосани от случилото се“ и „това показва, че Би Би Си е фалшива новина“.

