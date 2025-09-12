Тръмп: Tърпението ми към Путин се изчерпва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че търпението му към руския президент Владимир Путин изтича и намекна за налагане на строги санкции във връзка с войната в Украйна, като същевременно посочи, че и Киев трябва да направи компромис, предава БГНЕС.

„Някак изтича, и то бързо, но за тангото трябват двама“, каза Тръмп пред Fox News, когато го попитаха дали търпението му се изчерпва заради отказа на Русия да сложи край на конфликта.

„Изумително е. Когато Путин искаше да го направи, (президентът Володимир) Зеленски не искаше. Когато Зеленски искаше да го направи, Путин не искаше. Сега Зеленски иска, а Путин е въпросителен знак. Ще трябва да действаме много, много решително“.





