Трънски села осъмнаха със слана

Рано сутринта на 26 август замириса на зима. Слана е паднала тази нощ в трънските села Главановци и Глоговица. Според Павел Радев от Главановци за този сезон е нормално. Ниски температури са отчетени и в село Ярловци, само 3 градуса, за което от там съобщава Първан Иванчев. На станцията в Слишовци са отчетени 2 градуса. Рязко паднаха температурите в целия пернишки регион. Според Метео България в София температурата е паднало до 5 градуса.

За сега нямало поражения по градините, но стопаните се притесняват ниските температури да не се задържат и сланата да попари реколтата от зеленчуци.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






