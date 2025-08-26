Топ теми

Трънски села осъмнаха със слана

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 333 )

Рано сутринта на 26 август замириса на зима. Слана е паднала тази нощ в трънските села Главановци и Глоговица.  Според Павел Радев от Главановци  за този сезон е нормално. Ниски температури са отчетени и  в село Ярловци, само 3 градуса, за което от там съобщава Първан Иванчев. На станцията в Слишовци са отчетени 2 градуса. Рязко паднаха температурите в целия пернишки регион. Според Метео България в София температурата е паднало до 5 градуса.

За сега нямало поражения по градините, но стопаните се притесняват  ниските температури да не се задържат  и сланата да попари  реколтата от зеленчуци.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА  



Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *