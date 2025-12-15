Трънското туристическо дружество с отличие за граждански принос на церемонията „Полицай на годината“

Членовете на Трънското туристическо дружество бяха отличени в категорията „Граждански принос“ по време на тазгодишната церемония по връчването на наградите „Полицай на годината“.



Министърът на вътрешните работи Даниел Митов връчи грамота на председателя на дружеството Руслан Зарев за своевременна ангажираност, неоценима помощ и съдействие на служителите на МВР при овладяването на мащабен пожар в районите на селата Рани Луг, Слишовци и Насалевци на територията на община Трън.



На церемонията присъстваха заместник-кметът на община Трън и член на дружеството Светлана Валериева, както и членовете Цветанка Кирякова, Йордан Иванов и Христо Йорданов.



Във връзка с възникналия на 26 юли 2025 г. пожар, членовете на Трънското туристическо дружество проявиха изключителна активност и ангажираност. Те се включиха в действията по охрана, гасене и евакуация на хора от засегнатите територии до пълното ликвидиране на бедствието на 4 август 2025 г.

През целия период доброволците оказваха своевременно и неоценимо съдействие на служителите на МВР, като участваха в ограничаването на огъня, подпомагаха застрашените жители и съдействаха за опазването на обществения ред и сигурността в района. Бяха сформирани постове за недопускане на външни лица в засегнатите зони с цел защита на имуществото, здравето и живота на хората.

Със собствени средства членовете на дружеството подпомагаха възрастни хора с храни и напитки до приключване на кризисната ситуация. Благодарение на техните усилия и добрата координация с органите на реда бе предотвратено по-нататъшното разрастване на пожара. След овладяването му те се включиха и в дейностите по разчистване на изгорелите къщи.

Проявената от Трънското туристическо дружество ангажираност е ясен пример за висока обществена отговорност, солидарност и ефективно партньорство между гражданското общество и институциите при справяне с кризисни ситуации.

Директорът на ОДМВР – Перник старши комисар Милчо Милчов поздрави наградените и им пожела да бъдат все така активни и с висока гражданска съвест в името на жителите на община Трън и региона.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА