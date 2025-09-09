Трънчанин потроши кола при спор за паркомясто

Жител на гр. Трън е задържан за унищожаване и повреждане при спор за паркомясто. Инцидентът е станал на 7 септември около 20, 05 ч. в крайграничния град. 43-годишен местен жител се скарал с 64-годишен столичанин за паркиране на автомобили. Афектираният трънчанин повредил колата на столичанина, счупвайки предно панорамно стъкло и нанесъл подбитости на предна дясна врата и тавана на автомобила. Пристигналите на място полицаи го задържали за срок до 24 ч. и е образувано бързо производство по чл. 316, ал. 1 от Наказателния кодекс.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





