Тунизийски халф подписа с „Вихрен“ без пробен период

„Вихрен“ осъществи поредния трансграничен трансфер, привличайки тунизиеца Хасан Бен Камей Аяри. 23-годишният офанзивен халф пристигна у нас в четвъртък и веднага подписа с еделвайсите, без да бъде тестван на терена. Видимо впечатленията, които санданският наставник Борислав Кьосев е натрупал от видеа и мнения на специалисти за качествата на притежаващия американско гражданство и латвийски паспорт африканец, са били достатъчни.

Последното ново попълнение на „Вихрен“ е гражданин на света Х. Аяри с екипа на „Шефийлд Юн“ преди 3 г.

Хасан е роден в Ню Йорк през 2002 г., висок е 180 см, със силен десен крак, макар че номинално се позиционира вляво. Едва на 12 г. се присъединява към северноирландския „Брага“, а футболният клуб е глобен впоследствие от ФИФА за неправомерно регистриране на младока, въпреки европейския му паспорт. 5 г. по-късно Хасан вече е част от академията на английския „Шефилд Юнайтед“, като в дебютния си мач за остриетата /U23/ вкарва 2 гола. Малко след като през 2021 г. парафира първи професионален договор с бяло-червените, е преотстъпен на нискоразрядния английски „Скарбъро“. Наемът е прекъснат предсрочно, а в края на 2022 г. Бен Камей Аяри пробва трансфер в градския съперник „Шефийлд Уензди“, но до договор не се стига. След като контрактът му с остриетата приключва, следва пробен период в „Бъртън Албион“. Отново сменя континента и през април 2024 г. подписва с втория състав на „Торонто“, който играе в MLS Next Pro. Дебютира в края на април срещу „Ню Ингланд Революшън“, а през юни подписва краткосрочен контракт първата формация на „Торонто“, без да успее да дебютира в MLS. В MLS Next Pro записва 50 мача с 12 гола и 6 асистенции, преди това в младежкото издание на ФА Къп участва в 6 мача с 1 попадение. На национално ниво Хасан избира да играе за родината на баща си Тунис. С екипа на картагенските орли взема участие в Купата на африканските нации /U23/, изигравайки 6 двубоя с 1 гол и 1 асистенция.

СТАНЧО СТАНЧЕВ