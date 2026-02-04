Туризма в Югозапада във възход

Ние, работещите в Туристическа агенция „Оазис-А“, се радваме, че участваме и даваме своя принос в развитието на туризма заедно с останалите колеги от туристическия бранш. Хубавото е, че освен развитието на материално-техническата база, силно развитие има и туроператорската дейност. Тя има високоотговорна и благородна мисия. Да покаже на негово величество Човека – туриста, колко е богат Аз, който съм имал привилегията да участвам в този процес на изначалното му развитие, съм особено удовлетворен. Като туроператорска дейност ние сме имали и по-широк обхват в страната освен в региона. Но на този етап тя е концентрирана в Благоевград, Сандански и Гоце Делчев.

Нашето присъствие в Гоце Делчев е от 2000-та година. Тогава имах удоволствието да се запозная с кмета на града г-н Москов, един изключителен човек, неслучайно може би един от най- дългогодишните кметове в България. Неслучайно градът бележи силно развитие по всички фронтове. Даже млади таланти печелят много национални награди. Тогава общината оцени нашата дейност и ни даде за определен период в партера на общината помещение за офис.

След време направихме там, на Папазчаир, една великолепна презентация: поднасяне изпечено агне в селска фурна и запознаване с аромата на уникалния алиботушки чай – неща, които са наш патент. Разбира се, невероятен чар на събитието придаде прочутата фолклорна формация на местното читалище.

Гости бяха кметът г-н Москов, областният на Драма, представители на Министерство на външните работи, председателката на БАТА -голямата Донка Соколова, Нели Сандалска – собственичката на марката „Балкантурист“, мои колеги от Гърция, Сърбия и Македония.

Аз се радвам, че можем да обявим, че в Гоце Делчев Туристическа агенция „Оазис-А“ се явява с нова визия. На най-търговското място, така да се каже, в знаковата сграда „Монопола“, където кипи живот, с търговски помещения, ателиета и пр. ,ние се „инсталирахме“ в нов пространствен и елегантен офис.

Досега не сме имали човек, който да отговаря на полагащите се изисквания, с висше образование, два езика – английски и турски. На Лейля Хаджиева, която оглавява офиса, пожелавам спорна работа. Да „произвежда“ много туристи, много доволни туристи.

Ние смятаме, че добрите отношения с доказани колеги в туризма са необходими и задължителни. За всички има място в този необятен пазар. Имам честта да познавам единия от собствениците на „Идея Травел“ – Димитър, с добри впечатления съм от него, както и от Богдана на „Неврокоп Травел“.

В момента в Гоце Делчев имаме много добро сътрудничество с транспортната фирма „Кар Транс“ в лицето на Ники и съпругата му Илдъз. Но ние, оценявайки транспорта като важен елемент в туристическата услуга, винаги сме поддържали добри отношения със собствениците. Още в началото ни като присъствие в Гоце Делчев имахме отлични отношения и впечатления от „Вивел“ със собственик Валери. Ползвали сме услугите на Баталов, на Попов, с много добри впечатления сме от Лукан от Сатовча и т.н.

Добро сътрудничество в момента имаме с „Даци-ер“ от Бобов дол. Имам отлични впечатления от работата с „Диамант“ “ Благоевград, със собственик спортното величие Марио Богданов и двамата Николаевци, с братята Валери и Данчо Лисийски, Сашо Караджов и много от Дупница, София и т.н.

Поради обема на нашата работа ние ползваме услугите на много транспортни фирми от страната. Удобство и удоволствие е да се работи с транспортните фирми в България. Обаждали сме се в Бургас, Варна, Стара Загора и други места, когато ни е бил необходим транспорт, без да сме работили дотогава, поемат услугата без капаро и действат много удобно и приятно.

Възползвам се от случая да споделя, че някои наши оферти като туристически продукт не се предлагат не само в нашия регион, но и в страната.

Васил Ангелов



1. Предлагане на почивки в Гърция за цял сезон, от 01.06. до 30.09., над 20 години, при това не 2-3 стаи, а от 50 до 100 стаи. Само ние го правим в България.

2. Предлагане на уникалното Детско селище ,,Александра“ в Гърция, на Бяло море. От 2000-та година досега там правим ежегодни фестивали от по 300-400 души за деца и т.н.

Условията там са рай за децата, на брега на морето, лодки-банан, страхотни вечери с дискотеки с огньове на морето. Плувен басейн, понита, много спортни площадки и занимателни игри.

3. Пътуването с теснолинейката от жп гара Банско до жп гара Аврамово е наша запазена марка.

През 2005 година с 420 деца стартирахме със самостоятелен влак, за да дадем своя принос за запазване на теснолинейката. Кметът на Аврамово и голяма част от населението ни посрещнаха с пита, мед, много музика и веселие

Сега пътуват вече много групи, но единствено ние го правим всяка година – пролет и есен, но със специален ритуал при пътуването и посрещането – диджей, звучат 100 кабагайди, децата, много радостни, се строяват в дъга на поляната, издига се българското знаме, пеят „Хубава си, моя горо“. А до тях дими топла скара с дъхави кюфтета и започва щур купон.

Велико удоволстие е да осъществиш такава радост за децата и техните учители и понякога родители. Учителите не могат да се нахвалят, тук има всичко: география, история, има простор и много радост и щастие за децата.

Ва­сил Ан­ге­лов с част от екипа на ТА “Оазис-А”



Откриването на нови дестинации е наш приоритет. Преди повече от 15 години открихме в Гърция курорта Лутраки по предложение на мой колега и добър приятел от Щип. Аз, който с Гърция отдавна съм на Ти, останах смаян, че масово се говори българо-македоснки. На други места в Гърция това е абсурд.

Самото курортно селище е твърде симпатично. Разположено под планината Каймакчалан, до една буйна река, сред разкошна зеленина, много минерална вода – басейни, басейнчета, водопади – приказка!



Правим Гръцка вечер с много музика. За да е по-интересно на моменти, привлякохме DJ Алексей. Много танци, награди, илюминации, голямата награда е печено прасенце. Понякога гост- изпълнител е Дани Варджийска.

Пътят е свързан с много история:

1-ви ден – Воден и красивите водопади

3-ти ден – Пела, Кукуш, Дойранското езеро, Дойранската епопея, Горни и Долни порой. Много голям интерес, много туристи, по 2-3 автобуса на едно пътуване.

Ученически лагер “Александра”, Гърция

Лут­ра­ки, Гърция

Неа Врасна, Гърция



Най-интересното за нас е, че разширихме територията на географското търсене. Не по цели автобуси, а по двама-трима от Каварна, Варна, Бургас, пътуват цяла нощ с влака и сутрин се включват от София с туристите там. Това много ни впечатлява и радва, хубаво е, че след това идват отново с нас на други дестинации.

Туризмът е една магия, ако я направим както трябва. Той дава познание, той обогатява, той носи релакс и наслада, ако го направим както трябва.

За нас е голяма чест и удоволствие да работим за тази кауза за негово величество Човека.