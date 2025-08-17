Туристи катерят Езерата по джапанки, чудят се, че има камъни, стават и инциденти

Бум на туристите, които посещават Седемте рилски езера, отчитат от Национален парк Рила. Причината е предстоящият танц Паневритмия на 19 август, като в този ден се очаква посетителите да достигнат 5 хиляди души. Не липсват обаче и инциденти.

Последният инцидент в района на Седемте рилски езера е само от преди два дни. Пострадал е турист със сериозна травма на глезена. На сигнала са се отзовали спасителите от Планинската спасителна служба в Дупница.

Основната причина е подценяването на терен и липсата на подходяща екипировка. И тази сутрин много туристи по пътя към езерата, бяха облечени с летни дрехи, въпреки значително по-ниските температури в планината.

А според планинските спасители, не липсват ентусиасти, решили да изкачат езерата по джапанки.

„Не сме много подготвени, но ще пробваме първото, второто езеро и ще видим как ще бъде.“ „С раниците, с водичка и това.“ „Много хора сякаш не знаят точно къде отиват. Случва се хора да са учудени, че по самите пътеки има толкова много камъни или дори по-големи скали, през които трябва да минеш – дали да се качиш на тях, дали да ги заобиколиш. И се оказва, че ходенето по пътеките, по техните представи е нещо спокойно, приятно, по горе-долу равна пътека, където само можеш да се наслаждаваш на природата. Всъщност трябва да се внимава много, да се подбира къде стъпваш и как. При толкова много хора, дори проблем е разминаването на места по пътеките, защото на места е тясно“, обясни Мартин Джокин, началник на ПСС – Дупница.

Планинските спасители също така апелират към туристите да носят със себе си яке и дъждобран, заредени телефони, както и слънцезащита, така че да си осигурят безопасен и приятен преход до Седемте рилски езера.

Активният сезон продължава до 31 август.





