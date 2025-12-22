Туристка загина при сблъсък между круизни кораби в Египет

Италианска туристка загина при сблъсък между два круизни кораба в района на шлюза до египетския град Есна на река Нил, южно от Луксор. Това съобщи онлайн изданието „Иджипт индипендънт“.

Инцидентът се случил, докато корабът „Опера“ плавал от Асуан към Луксор, информира египетската Обща администрация за речен транспорт. След преминаването през шлюза екипажът на съда бил изненадан от рязка маневра на кораба „Бo риваж“, плаващ в обратната посока. Маневрата нарушила правилата за навигация, според които предимство има движещият се по течението кораб.

При сблъсъка били повредени носът на „Опера“ и три каюти на „Бо риваж“, при което 47-годишна италианска туристка получила тежки наранявания и починала в интензивното отделение на специализираната болница „Тайба“ в Есна.

Лицензът на капитана на „Бо риваж“ е отнет, а случаят е предаден на прокуратурата