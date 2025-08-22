Турнирен двубой с дузпи и изгонен играч изтощи съперника на „Славата“ в дербито на Югозапад

Турнирен двубой с дузпи изтощи утрешния съперник в Югозападната Трета лига на абсолютния лидер „Струмска слава“ за дербито на стадион „Искър“ в Самоков. Три дни преди сблъсъка с безгрешния дотук водач в класирането опонентът му „Рилски спортист“ срещна доста трудности, за да спечели финала на София-област от предварителната фаза за купата на България срещу „Ботев“ в Ихтиман, след като оцеля в рулетката на наказателните удари за крайното 6:5. В редовните 90 минути двата отбора си размениха по един гол. Доминацията на домакините през първото полувреме узакони половин час след началото Мартин Василев. Секунди преди почивката Тома Ушагелов направи фрапантен пропуск за гостите. През втората част скиорите тръгнаха ва банк да изравняват и Мартин Кръстев пропиля отличен шанс в 52-та мин. Скоро след това Василийе Милованович можеше да удвои аванса на своите, но сгреши пред гола. Същото стори негов съотборник в 75-та мин., за да се стигне до 80-та мин., когато Георги Божилов заличи пасива на „Рилецо“ и победителят трябваше да се излъчи с удари от бялата точка. Малко преди последния съдийски сигнал за край на регулярното време пък една от звездите на самоковци Григор Долапчиев си изкара червен картон. При дузпите ихтиманци вкараха първите четири и пропуснаха петата и шестата, докато противниците им реализираха пет, като не успяха да отбележат само четвъртата. Точни от хората на Пламен Крумов бяха Венцислав Христов, Илия Миланов, Галин Минков, Божилов и Георги Маджаров, сбърка Емре Дрянов. Трите халосни изстрела бяха спасени от вратарите Алексей Андреев и Ивайло Петров.

Г. Божилов /вляво на сн. 1/ вкара на два пъти, а Гр. Долапчиев /вдясно на сн. 2/ беше изгонен и увисна за дербито със „Славата“

Във финала на София-град „Витоша“ загря за съботното шампионатно домакинство срещу „Германея“ с убедителна победа 5:2 над „Национал“.

ТОНИ КИРИЛОВ






