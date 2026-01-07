Турчин, представил фалшив френски паспорт на петрички гранични полицаи, осъден на 11 м. условно

Турски гражданин, представил фалшив френски паспорт пред българските гранични власти, бе осъден на 11 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Случаят е от 2 януари, когато около 20.00 ч. в района на граничен преход Кулата автопатрул на ГПУ- Петрич спира лек автомобил за проверка. Пред граничните полицаи един от пътниците представил чуждестранен паспорт, издаден от Република Франция на 12.06.2018 г. , който им се сторил съмнителен. Наложило се да бъде извършена допълнителна експертна проверка на документа, както и справка в Шенгенската информациона система, които показали, че действително паспортът е неистински. Притежателят му се оказал турчин, който имал гръцка карта за бежанец. С помощта на преводач и в присъствието на служебен адвокат са му разяснени правата и той бил привлечен като обвиняем, че съзнателно е ползвал неистински официален чуждестранен документ за самоличност. По българския Наказателния кодекс това е документно престъпление по чл. 316, като за самото съставяне на този паспорт не може да му се търси наказателна отговорност.

Турският бежанец се признал за виновен и сключил споразумение с прокурор, което е внесено в Районен съд – Петрич. Делото е разгледано от съдия Сузана Полизоева, която, след като се уверила, че чужденецът разбира в какво е обвинен и че съзнава, че подписаното от него споразумение има силата на присъда, го одобрила. Турският гражданин е осъден да заплати сумата от 100.86 евро за направените разноски в досъдебното производство. Наказателното дело е прекратено с определение на съдията, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА