ТЪЖНА ВЕСТ! На 73 г. си отиде Царят на баничките от Благоевград, бизнесменът Димитър Бакалов/ОБНОВЕНО/

На 73 години почина благоевградският бизнесмен Димитър Бакалов. За кончината му съобщи неговата дъщеря Бойка на профила си във Фейсбук, а тъжната новина покруси близки и приятели.

Димитър Бакалов беше сред първите в града, които в началото на 90-те години откриха частна закусвалня. Търговският обект на ул. „Димитър Талев“ се превърна в емблематично място в топ центъра заради вкусните закуски, а собственикът бе наричан Царят на баничките. Фирмата му носеше царственото името „Младите лъвове“, той самият беше зодия Лъв и дълго време беше неконоронованият цар в бранша. През последните години откри баничарници още на няколко места в града въпреки кризите. Освен търговски нюх Димитър Бакалов имаше усет за работа с медиите и винаги беше насреща с актуални коментари за цената на хляба и проблемите в сектора. Работохолик, винаги с гражданска позиция, той ще бъде запомнен и като човек с голямо сърце и душа на бохем.

Поклонението и опелото ще бъде на 18 ноември в 12 ч. в църквата в кв. „Струмско“.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА