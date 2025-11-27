ТЪЖНА ВЕСТ! Почина уважаваният ЮЗУ преподавател проф. Сашко Плачков

Почина уважаваният преподавател в Югозападния университет проф. д-р Сашко Плачков. За тъжната новина съобщиха от Катедрата по технологично обучение и професионално образование към Техническия факултет, на която проф. Плачков дълги години бе ръководител.

„Отиде си един невероятен човек, колега и учен, който завинаги ще остане в нашите сърца!

Сбогом, скъпи приятелю!

Твоята доброта и човечност ще живеят в нашите спомени!

„Покой и светлина на пътя ти“, написаха преподаватели от Техническия факултет

Поклонението ще бъде в събота /29.11./ от 15 часа в църквата „Рождество Христово“ в жк „Младост“ 3, София.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА