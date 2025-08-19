Търгът в помощ на Славчо за екипа на Б. Рупанов приключи на кота 2000

На кота 2000 приключи благотворителният търг за фланелката на младата звезда на „Левски“ Борислав Рупанов с автографи на всичките му съотборници на „Герена“, която петричкият фен клуб на столичния гранд „Blue Boys“ организира в помощ на Славчо Трендафилов от с. Ключ, нуждаещ се от сериозна сума за лечение на тежко заболяване. В рамките на няколко дни протече наддаването за ценния екип, финалният гонг удари при заявени 2 хиляди лева от Йордан Божилов, който, явно решен да спечели, реагираше на всички контраоферти, надхвърлящи неговите дотогавашни предложения. В крайна сметка вчера той трябваше да внесе по сметката на Славчо сумата и да се сдобие с паметната реликва. „Сините момчета“ от южния град не смятат да спрат дотук, защото още на другия ден инициираха нов търг, този път на вниманието на човеколюбивите фенове се предлага колекционерски шал от евромача „Левски“-„Спортинг“ /Брага/, заедно с официална програма за двубоя. Началната цена на артикулите е 50 лв. с минимална стъпка на покачване на мизата 10 лв. Това става с коментар под публикацията на клубната страница на фенската фракция с краен срок тази вечер точно в 19,14 ч. като аналог на годината на създаването на софийския клуб. До вчера следобед цената бе достигнала 250 лв., а за да импулсира още повече участниците, син привърженик обяви допълнителна награда за победителя значка, посветена на същия мач, като покрива и разходите по доставката.

Фланелката на Б. Рупанов, за която човеколюбив фен плати две хилядарки с надеждата да помогне на Славчо да се излекува Наддаването на страницата на „Blue Boys“ за колекционерския шал продължава



В същото време финишира и паралелният търг, който разиграха от ОФК „Беласица“, отново в помощ на Славчо. Тениската с подписите на всички комити отиде при Румен Румен, изразил готовност на плати 200 лв., към които бяха добавени и 500-те лева, които събраха помежду си футболистите и щабът на бяло-червените . Още средства дойдоха от кутиите, поставени на стадиона преди двубоя със „Спартак“ /Плевен/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





