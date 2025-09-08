ТЪРГ С РЕКОРДНА ОФЕРТА! Санданчанинът Г. Атанасов бори конкурентите с пет пъти по-висока цена, вади 28 000 лв. за два детски атракциона

Рекорд по време постави на един от търговете за отдаване под наем на общински терени за поставяне на детски атракционни в Сандански един от кандидатите. Сумата от 28 000 лв. е заявил в офертата си, че ще плати за петгодишен период за ползване на общински терен Георги Атанасов за поставяне на два детски атракционна на площад „Алианц“ в Сандански, находящ се срещу сградата на „Социално подпомагане”. Той е посочил цена, която е почти пет пъти по-висока от гласуваната с решение на Общинския съвет в Сандански в размер на 6000 лв., за срок от 5 години.

На второ място е класирана фирма „Ротона България” с оферта от 22 100 лв. На търга бяха отворени и 7 оферти на кандидати, подали тръжните си документи в срок.

Председателят на комисията Ивайло Стойчев обяви за спечелила търга фирма „Коци 2021” с управител Георги Атанасов. След обявяване на спечелилия предстои 14-дневен срок за уведомяване на участниците в търга, а след това 14-дневен срок, след който кметът на общината трябва да подпише договор за наем, в случай че няма да бъде обжалвана заповедта.

ЛИДИЯ МАНЕВА





