Тържествено грейнаха светлините на коледната елха в петричкия кв. „Дълбошница”

Празнично грейна коледното дърво в кв. „Дълбошница“ на град Петрич. Кметът Димитър Бръчков поздрави жителите на квартала минути преди да бъдат запалени светлините на елхата. „Поздравявам ви за тази сплотеност, която демонстрирате като съкварталци. Нека усмивките на децата ни правят по-добри в мисли и действия. Нека отворим сърцата си за Рождеството“, каза кметът и благодари за поканата да присъства на тържеството.

Празничната програма, която изрази коледния дух и светлина, беше подготвена от ДГ №1 „Снежанка“ и 1 ОУ „Кочо Мавродиев“. Децата бяха аплодирани за положените усилия. След отброяване и радостни възгласи грейна и елхата в градинката на квартала. Празнични илюминации ознаменуваха тържествения момент.

ИВАН ИВАНОВ