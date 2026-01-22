Топ теми

Тържествено отбелязаха Бабинден в Якоруда

Хайлайф
По традиция и тази година Общинска администрация – град Якоруда и Народно читалище „Светлина-1907” организираха честване по повод Деня на родилната помощ 21 януари – Бабинден. Гости на тържеството бяха Мехмед Вакльов – кмет на община Якоруда, и медицинската сестра Таня Стоянова.


Децата от група „Звездици“ при детска градина в община Якоруда поздравиха бабите за празника със стихчета и песнички.

Представен беше обичаят „Поливане на баба-акушерка”.


Кметът Мехмед Вакльов поздрави бабите, майките и малките бабинчета и подари на новородените дечица плакети и подаръци от името на Общинска администрация – град Якоруда. Празникът завърши с бабино хоро на площада.

ИВАН ИВАНОВ

