Търси се служебен премиер: Ръководството на БНБ на консултации при президента

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Припомняме, че длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10.

След отказа на председателя на парламента Рая Назарян да поеме длъжността, днес срещите на „Дондуков 2“ продължават с останалите кандидати.



В 11:00 часа президентът прие управителя на БНБ Димитър Радев. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата ще бъде закрита.

След това на консултации ще пристигнат и подуправителите Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.