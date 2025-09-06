Т. Калпаков: Бях убеден, че един ден ще се върна в „Марек“, тук няма №2

Танчо Калпаков изрази задоволство от завръщането си на стадион „Бончук“. Това е вторият период на панагюрския футболен специалист начело на „Марек“, след като води тима в пред сезони 2022/2023 г. и 2023/2024 г. „Първо искам да поздравя хората от Дупница, феновете на „Марек“, радвам се, че отново съм тук. В първото си интервю, когато дойдох в Дупница преди 3 години, казах, че усещам, че това е моят отбор и се сбъднаха моите мечти тогава. Винаги съм казвал, че имам сантиментални чувства към града и към отбора. След това, когато си тръгнах, бях убеден, че един ден ще се върна тук. Това се случи много по-скоро, отколкото си представях“, заяви Калпаков на официалното си представяне. „Не съм имал никакви колебания сега, когато получих предложението. Не съм очаквал да е толкова скоро. Когато приемам предизвикателство, наистина искам да успея. Познавам голяма част от играчите, макар тези, с които работих преди, да ги няма в отбора. Но винаги съм с нагласата и идеята, че работя с най-добрите футболисти. За някои колеги и противници това може да е смешно, но наистина мисля, че ще работя с най-добрите футболисти в групата. Относно финансовите условия не съм имал никакви претенции. Разбрахме се много бързо. Единствените претенции, които имах, са да се привлекат трима играчи. Имах обещанието да дойдат двама футболисти на „Монтана“, но нещата не се получиха. За това мисля, че малко подведох ръководството. Имах и трето име предвид, за което феновете щяха да са много щастливи, но за момента и това не се осъществява. Може би този път нещата ще се случат по трудния начин. Смятам се за амбициозен човек и ако намерим правилните трима души, отборът ще изглежда много по-различно“, категоричен е Калпаков. „Схемата на игра я определят играчите. За момента мисля, че ще имаме нужда от един централен защитник, крило и още един офанзивен футболист. Не визирам централен нападател, защото имаме достатъчно като качество и бройка“, допълни треньорът. „В мача срещу „Миньор“ ме притесни това, че видях един паднал тонус на отбора. Нямаше го познатия дупнишки дух и характер, както и импулса, който ни е водил към победите. Вероятно това се дължи на недобрите резултати, убеден съм, че момчетата могат много повече. Важното е да им се върне настроението и агресията в играта, която публиката тук изисква. Футболът винаги е свързван с напрежение и ако го няма, значи нещо не е наред. Ако работим всички в екип, се получават резултатите. Виждам, че подкрепата я имам. За 2 години в Дупница разбрах, че хората тук и феновете са доста взискателни и горди. Както казват, тук няма второ място, всички искат да са номер 1. Така че знам къде се намирам. Но не се осланям на стари лаври, гледаме напред и постоянно да се доказваме. Най-положителното нещо за момента е, че тази седмица нямаме мач. Имаме време да поработим, както и да попаднем на точните хора, които с добрите футболисти тук, заедно да засилим конкуренцията. И да вдигнем нивото на представяне. Съветваха ме да не избързвам, но този клуб ми е на сърце. Чувствам се задължен и мисля, че мога да свърша още работа тук. Договорът за мен е пълна формалност. Договор има, защото протоколът го изисква. За мен е важно да си върша работата. Ако не я върша, никой не може да ме спре с договори. Докато сме си взаимно полезни, ще работим“, завърши Т. Калпаков. Изпълнителният директор на „Марек“ Милен Лахчев също бе доволен от постигната договорка със специалиста. „Официално вече е факт – стигнахме до договорка с Танчо Калпаков. Няма нужда от много думи, Калпаков е достатъчно познат в Дупница и не само тук. Вече се доказа като отличен специалист. Радваме се, че започва отново работа в клуба. Двете страни бързо стигнахме до разбирателство. Пожелаваме му да надгради предишния си престой в „Марек“. Сигурни сме, че ще постигне това, което се иска от него. В момента сме в незавидна позиция в класирането. Най-важното, на първо време, е да стабилизира отбора. Това свободно падане да приключи. Сегашното положение не приляга на тим като „Марек“. Не приляга и на амбициите и името на г-н Калпаков. Той не идва само да закрепи положенията, а за да надгради. Отборът да заиграе този футбол, който ние и нашите фенове искаме. Сигурен съм, че това е точният човек за „Марек“. Една от причините да се насочим към Танчо Калпаков е, че сме сигурни, че той ще върне в тима този прословут дупнишки дух. Апелирам да оставим треньора да работи на спокойствие, не го натоварвайте с извънземни очаквания. Все пак даден специалист зависи изцяло от състезателите. Що се касае до привличането на нови футболисти, факт е, че имаме малко време до затварянето на трансферния прозорец. Правим всичко възможно да намерим точните попълнения“, заяви Милен Лахчев.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ







