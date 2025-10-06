Т. Калпаков води „Марек“ в Сандански с едно наум от последното поражение

Независимо че поизостана от челниците, новакът „Вихрен“ продължава да се цели високо и посреща днес, за да опита да запиши 7-ия си успех, с което да не позволят върхът в таблицата да се отдалечи още. Бяло-зелените не сбъркаха в досегашните югозападни дербита, подчинявайки последователно „Беласица“ и „Пирин“, а ако искат да се затвърдят като есенен първенец в неофициалния вътрешен спор между отборите от долината на р. Струма, трябва да приложат същата печеливша рецепта и срещу разколебания тим на дупничани.

Сериозната лятна селекция на санданчани откъсна жива плът от състава на гостите с привличането на Иван Арсов и Александър Башлиев, които до този момент напълно оправдават трансфера си с по 900 изиграни минути в 10-те мача дотук. В този списък влиза и Веселин Любомиров, който дойде пръв по оста Дупница – Сандански, както и възстановяващият се след операция младок Алекс Веселински, ползващ се с пълното доверие на старшията Борислав Кьосев до контузията си. В състава на домакините всички са на линия за предстоящата битка, единствено капитанът Методи Костов изпитва леки болежки, като евентуалното му участие ще се реши в навечерието на двубоя. Ако новоделчевският Джек не започне, готов е да го направи французинът с алжирски корени Уасим Ауахрия. Юношата на „Марсилия“ пропусна последните срещи на своите поради контузия, но през тази седмица тренираше наравно с останалите.

До този момент „двата отбора са се срещнали в 15 официални мача на всички нива. В „А група вихренци имат 4 успеха срещу 2 на марекчани, 2-та мача в Западната „Б“ група завършват с победи на тима от курортния град, докато в 3-ия ешелон съперникът е с леко преимущество с 2 срещу 1 победи при 3 равенства. В последния мач между тях за купата на България, игран на 6 септември 2023 г. в Микрево, предвожданите от косоваря Наджи Шенсой бяло-зелени се наложиха с 4:3. И тогава начело на състава от Дупница беше завърналият се наскоро в града на барикадите Танчо Калпаков.

СТАНЧО СТАНЧЕВ